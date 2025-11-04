Богатейший человек Британии скончался в возрасте 85 лет

Предприниматель Гопи Хиндуджа, являющийся самым богатым человеком в Британии, умер в возрасте 85 лет из-за продолжительной болезни. Об этом сообщила газета Financial Times.

© Российская Газета

Согласно ежегодному рейтингу Sunday Times Rich List, общее состояние семьи Хиндуджа оценивается в 35,3 миллиарда фунтов. Семья владеет крупным индийский конгломератом Hinduja Group, который инвестирует во многие отрасли экономики, включая автомобилестроение, нефтепереработку, недвижимость, банковский сектор и здравоохранение.

Хиндуджа присоединился к семейному бизнесу в 1959 году и помог превратить скромное предприятие, основанное в Индии в начале XX века, в крупный международный конгломерат. Гопи и его старший брат Шри переехали в Лондон в 1980-х годах, откуда они управляли деятельностью компании. Шри скончался в 2023 году.