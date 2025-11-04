Вучич рассказал о поиске двух прибывших в Белград снайперов

В Белград с соответствующими целями прибыли два снайпера, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что власти ищут их третий день, передает N1.

Ранее в сербских СМИ появились публикации о том, что силовики ищут в столице республики двух приезжих снайперов.

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти», — отметил Вучич.

Президент пояснил, что правительство знает, откуда приехали боевики, кто им платит, какие цели поставлены. Он выразил уверенность, что правоохранителям удастся решить этот вопрос.

Напомним, что снайперы стали своеобразной визитной карточкой многих народных волнений последних 40 лет. Их задействовали в Бухаресте в декабре 1989 года, в Риге в 1991 году, в Москве в 1993 году, в ходе арабской весны, на Украине в 2013-2014 годах.

Ранее глава Сербии обвинил протестующих в Белграде в нападении на лагерь его сторонников, которое произошло у здания парламента.