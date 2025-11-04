Каллас назвала сроки вступления Украины в ЕС

Новые страны, включая Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию, могут вступить в Европейский союз (ЕС) к 2030 году.

Возможные сроки расширения союза назвала глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы считаем реалистичной целью для новых стран присоединение к ЕС к 2030 году», — заявила она, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии (ЕК) о расширении в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Каллас подчеркнула, что наилучшие перспективы, по мнению ЕК, ожидают четыре упомянутые страны. По ее словам, возможное вступление в ЕС может стать для Украины «важной гарантией безопасности».

Ранее в ноябре стало известно, что в ежегодном докладе ЕК признали регулярные пытки, которые применяются в тюрьмах на Украине. Там отметили, что для соответствия требованиям ЕС стране нужна реформа пенитенциарной системы.

В том же месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в рамках вступления в Евросоюз уже готов открыть первый, второй и шестой кластеры переговоров.