Порошенко разрешили ездить в зарубежные командировки

Шестой апелляционный административный суд в Киеве признал незаконным запрет для бывшего президента Украины Петра Порошенко на выезд из страны в рамках международной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность», которую возглавляет политик.

«Это решение — не про депутатов, а про восстановление верховенства права. Правительство должно его выполнить и ответить за узурпацию международной деятельности», — заявила депутат Верховной рады София Федина.

В 2023 году правительство Украины выпустило постановление, запрещающее выезд из страны депутатам, чиновникам и судьям без разрешения руководства. С начала СВО пограничники неоднократно не выпускали Порошенко за границу.

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел против Порошенко бессрочные санкции. Ограничения предусматривают лишение государственных наград, блокировку активов и запрет на вывод денег за границу.