Несколько городов в Германии отменят традиционные рождественские ярмарки по экономическим соображениям. Об этом пишет газета Bild.

В числе таких городов — Оверат (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Отмечается, что обеспечение мер безопасности из-за высокой террористической угрозы потребовало привлечения дополнительных средств, которых у организатора ярмарки нет.

Рождественские ярмарки также отменят в ряде других населенных пунктов Германии. В частности, в гамбургском районе Ральштедт рынок не будет работать из-за сокращения выручки.

По данным издания Zeit, Германия находится на грани деиндустриализации, о чем свидетельствует статистика рынка труда. Согласно информации издания, что на территории ФРГ активно сокращается число высокооплачиваемых рабочих мест в промышленной сфере, это связано в том числе с ценами на газ.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратился к гражданам ФРГ с призывом либо принять радикальные реформы, либо быть готовыми к экономическому спаду. Он отметил, что страна находится в середине важного, возможно, решающего этапа своей современной истории. Многое должно измениться, чтобы остаться на прежнем хорошем уровне или даже улучшиться, подчеркнул канцлер.