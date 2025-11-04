Дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы

Ким Чжу Э, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, укрепляет позиции в качестве его преемницы, пишет Yonhap со ссылкой на Национальную разведслужбу Южной Кореи (НРС).

Секретарь парламентского комитета по разведке от правящей Демократической партии Пак Сон Вон уточнил, что соответствующий доклад разведки был представлен во вторник, 4 ноября, во время парламентских слушаний.

«В этом году она впервые расширила сферу своей деятельности до внешнеполитической и укрепляет позиции в качестве вероятной преемницы», — отметили военные.

Вместе с тем, уточили в разведке, девочка существенно снизила публичную активность с тем, чтобы предотвратить чрезмерное раздувание обсуждений о наследовании власти и сосредоточить внимание общественности на лидере страны.

Ранее представитель НРС Чо Тхэ Ен сообщил, что анализ публичных появлений Ким Чжу Э позволяет предположить, что именно она может стать преемницей Ким Чен Ына.