СМИ: дочь Ким Чен Ына укрепляет позиции в качестве преемницы

Илья Родин

Ким Чжу Э, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, укрепляет позиции в качестве его преемницы, пишет Yonhap со ссылкой на Национальную разведслужбу Южной Кореи (НРС).

© Global Look Press

Секретарь парламентского комитета по разведке от правящей Демократической партии Пак Сон Вон уточнил, что соответствующий доклад разведки был представлен во вторник, 4 ноября, во время парламентских слушаний.

«В этом году она впервые расширила сферу своей деятельности до внешнеполитической и укрепляет позиции в качестве вероятной преемницы», — отметили военные.

Вместе с тем, уточили в разведке, девочка существенно снизила публичную активность с тем, чтобы предотвратить чрезмерное раздувание обсуждений о наследовании власти и сосредоточить внимание общественности на лидере страны.

Ранее представитель НРС Чо Тхэ Ен сообщил, что анализ публичных появлений Ким Чжу Э позволяет предположить, что именно она может стать преемницей Ким Чен Ына.