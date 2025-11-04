В Европе обеспокоились продажей данных чиновников ЕС и НАТО

Хакеры в Европе занимаются продажей анонимных данных о местоположении и перемещениях чиновников Европейского союза (ЕС) и НАТО, а также представителей бельгийских вооруженных сил. Утечкой информации обеспокоились в публикации Politico.

Как пишет издание, в ходе проведенного группой европейских СМИ журналистского расследования удалось обнаружить подобную информацию среди продающихся в Бельгии анонимных данных. В частности, хакеры предлагают геолокационные данные миллионов владельцев смартфонов, которые собрали при помощи различных систем трекинга в мобильных приложениях. Среди них журналисты обнаружили предложения о продаже данных высокопоставленных чиновников.

В ходе расследования представители СМИ под видом сотрудников маркетинговой компании смогли приобрести данные «сотен миллионов географических и временных координат мобильных телефонов в Бельгии». Эту информацию позиционируют как анонимную, однако перекрестный анализ позволяет установить имена, адреса и даже привычки владельцев смартфонов. Среди прочего, расследование подтвердило, что многие мобильные приложения собирают информацию о пользователе, о которой не упоминают в своей политике конфиденциальности.

В пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) в ответ на запрос издания назвали эту информацию «вызывающей обеспокоенность». ЕК дала своим чиновникам новые рекомендации по настройке геоданных на электронных устройствах.

В феврале стало известно, что власти Германии начали антимонопольное разбирательство в отношении корпорации Apple. Немецкое антимонопольное управление считает, что IT-гигант затрудняет сбор информации о пользователях гаджетов Apple.