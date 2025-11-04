"Победа для всех!": в Конгрессе поддержали слова Трампа о России

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна поддержала заявление президента Дональда Трампа о необходимости возобновления торговли с Россией, назвав это путем к миру.

© Московский Комсомолец

«Торговая сделка + мир = победа для всех!» — написала конгрессвумен в социальной сети X.

Таким образом она прокомментировала недавнее интервью Трампа телеканалу CBS, в котором он назвал «глупостью» тот факт, что между США и Россией практически отсутствуют деловые контакты. Президент США предположил, что именно желание России восстановить торговлю может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине в течение нескольких месяцев.

«Думаю, он [Путин] хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно», — заявил Трамп.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев также отмечал, что многие американские компании ждут лишь политического сигнала для возобновления сотрудничества с Россией.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий