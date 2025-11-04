Отчаянное сопротивление ВСУ в практически окруженных Красноармейске (Покровске) и Мирнограде объясняется не только стратегическим значением этих городов, но и колоссальными запасами западного вооружения, которые украинское командование не успело вывезти. Об этом изданию "АиФ" сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, в этих городах остаются склады ВСУ первой категории с техникой НАТО на огромную сумму.

«По самым приблизительным подсчетам, военного имущества противника в этих городах ДНР остается на общую сумму в полмиллиарда долларов», — заявил Иванников.

Именно это, по мнению эксперта, заставляет украинское руководство лгать о реальной ситуации на фронте.

«Зеленский не представляет, как будет докладывать своим хозяевам о такой серьезной финансовой утрате. И поэтому предпочитает лгать о ситуации на покровском направлении как своим хозяевам, так и боевикам ВСУ», — подчеркнул эксперт.

Также Иванников рассказал, что из Красноармейска и Мирнограда давно уже сбежали все советники НАТО.