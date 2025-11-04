Бывший глава МИД Сингапура раскрыл, чью сторону занимает Китай в украинском конфликте

Китай действует очень осторожно в отношении Украины, но в то же время не заинтересован в поражении России в этом конфликте. Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Сингапура Джордж Йео в интервью венгерскому изданию Hungarian Conservative.

Йео сообщил, что позиция Китая схожа с позицией Индии. По его словам, китайские власти стараются действовать очень осторожно в украинском конфликте и не вставать на ту или иную сторону полностью.

«Но с точки зрения стратегии Китай не хочет поражения России», — добавил бывший глава МИД Сингапура.

Он пояснил, что в случае проигрыша РФ, Китай испытает на себе мощное давление. Поэтому он заинтересован в экономическом развитии России, зная о том, что она способна обеспечить собственные военные потребности.

Китай не раз отвергал обвинения в том, что якобы поставляет оружие России. По словам представителя МИД КНР Линь Цзяня, Пекин никогда не передавал вооружения ни одной из сторон украинского конфликта. Более того, власти страны всегда строго следили за продажей другим странам товаров двойного назначения.

До этого другой официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти не дадут переложить на КНР ответственность за эскалацию конфликта на Украине. По ее словам, подобные заявления «игнорируют факты и очерняют Китай».