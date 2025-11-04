Еврокомиссия объявила о важных изменениях для вступающих в ЕС

Еврокомиссия предлагает внести изменения в правила приема новых стран в ЕС, рассказала журналистам Financial Times еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Журналисты напомнили, что ряд европейских столиц выступает против приема в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Их опасения вызваны тем, что эти государства могут подорвать базовые нормы ЕС, а также могут воспользоваться в своих целях правом вето в Совете ЕС.

«Новые члены ЕС могут приниматься на условиях испытательного срока на несколько лет», — отметила Кос.

По ее словам, в этот период новые страны могут быть ограничены в правах и даже исключены из сообщества, если не обеспечат соответствие всем требованиям ЕС.

Вступление новых стран в ЕС может полностью парализовать его работу

Еврокомиссар призналась, что опасается того, что «россияне войдут в ЕС через заднюю дверь» — вырастет число стран, которые, как Венгрия и Словакия, будут проводить самостоятельную политику, тормозить проекты Брюсселя, направленные против России.