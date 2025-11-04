Еврокомиссия предложила принимать новые страны в ЕС с «испытательным сроком»

Еврокомиссия предлагает ввести систему «испытательного срока» для стран, вступающих в Европейский союз. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Она уточнила, что в том числе речь идет и об Украине с Молдавией. По словам Кос, в течение нескольких лет после вступления новые члены могут быть ограничены в правах или даже исключены из ЕС, если не выполнят установленные объединением требования. Она подчеркнула, что этот механизм позволит контролировать соблюдение европейских стандартов верховенства права.

В интервью газете Financial Times еврокомиссар пояснила, что Брюссель опасается, что новые участники могут стать «троянским конем России». По ее словам, Еврокомиссия разрабатывает правила, которые позволят приостанавливать права стран-членов в случае нарушений, однако отрицает, что речь идет о создании «двухуровневого» членства в ЕС.