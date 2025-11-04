Стало известно, чем «до смерти напуганы» власти Украины

Украинские власти «до смерти напуганы» реакцией граждан на возможные длительные отключения электричества зимой, рассказал журналистам Politico бывший глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его оценке, Украину ждет «очень трудная зима» не только из-за ударов по энергетической инфраструктуре, но и из-за ошибок украинского правительства.

Критика руководства будет оправдана, поскольку борьбу за работоспособность энергосистемы осложнят задержки в реализации более децентрализованной выработки электроэнергии, заметил Кудрицкий.

По его словам, правительство не отреагировало своевременно на план децентрализованной генерации электроэнергии, который был представлен Владимиру Зеленскому три года назад.

Журналист Ронцхаймер: власти Украины бездействуют в решении проблем со светом

Напомним, что Кудрицкого уволили с поста главы «Укрэнерго» прошлой осенью. В октябре его и львовского предпринимателя Игоря Гринкевича арестовали по подозрению в получении более 13 млн гривен в результате мошеннической схемы. В ноябре он вышел под залог.