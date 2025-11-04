В Раде появился новый депутат от партии Зеленского

В Раде в условиях запрета на Украине проводить парламентские выборы принял присягу новый депутат от партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Слинько.

© Газета.Ru

Об этом сообщает издание «Страна».

«В Раде появился новый депутат — присягу принял бывший журналист Дмитрий Слинько», — говорится в сообщении издания.

Как пишет «Страна», Слинько занял место депутата Рады Анны Колесник, которая сложила свои полномочия на фоне обвинений в коррупции.

3 ноября сообщалось, что украинский народный депутат Евгений Шевченко, открыто критиковавший офис президента Украины Владимира Зеленского, предстанет перед судом по уголовному делу о государственной измене.

По версии следствия, нардеп систематически распространял пророссийские нарративы в соцсетях, дискредитировал украинское правительство и международных партнеров Киева. Шевченко грозит пожизненный срок по уголовному делу о госизмене, коллаборационизме и мошенничестве.

В августе на Украине объявили в розыск депутата Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Федора Христенко.