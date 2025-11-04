Пашинян выступил с неожиданным заявлением по Карабаху

Возвращение армян в Нагорный Карабах может угрожать миру между Ереваном и Баку, рассказал на международном форуме «Орбели — 2025» премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет Aysor.

По данным портала, на фоне переговоров о мире в Армению начали возвращаться азербайджанцы. также возник вопрос о возвращении армян в Нагорный Карабах.

«Я сказал то, что, возможно, один-два года назад было бы трудно вообразить. Я отметил, что повестку возвращения наших сестер и братьев, перемещенных из Нагорного Карабаха, я считаю опасной для мира», — отметил Пашинян.

Повестка возвращения внутренних переселенцев в целом опасна, в связи с тем, что означает возвращение к исходным условиям конфликта, уточнил премьер.

Напомним, что в 2023-м Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Баку. После операции из Нагорного Карабаха в Армению выехали свыше 100 тыс. человек.