"Будет умолять Трампа": эксперт раскрыл последнюю надежду Зеленского

Владимир Зеленский в ближайшее время будет умолять президента США Дональда Трампа и европейских лидеров добиться от России согласия на «воздушное перемирие».

Такой прогноз в беседе с порталом News.ru дал военный эксперт Василий Дандыкин, по мнению которого Киев уже не справляется с последствиями российских ударов.

«Для Зеленского сейчас важнее всего перемирие в воздухе. Он получает удары «Кинжалами», «Калибрами», «Искандерами», КАБами... Энергетика Украины не выдерживает, а это производство и сборка БПЛА», — считает эксперт.

По его словам, именно это заставит украинского лидера искать выход через западных партнеров.

Зеленский сделал заявление о плане по завершению конфликта на Украине

«Зеленский будет умолять Трампа и, разумеется, европейских хозяев, особенно Лондон, чтобы сподвигнуть Россию на воздушное перемирие, а также остановку боевых действий по линии фронта», — добавил Дандыкин.

Прогноз эксперта прозвучал на фоне недавнего заявления Минобороны России. Ведомство сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА, по предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины. Целью удара, как уточнили в министерстве, были объекты, обеспечивающие работу военной промышленности.