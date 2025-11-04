В Грузии запретят партию Саакашвили

Конституционный суд Грузии зарегистрировал иск о запрете партии «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили и еще двух оппозиционных сил. С ходатайством обратилась правящая в стране партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

Документ содержит требование признать оппозиционные политические силы неконституционными. Истцами выступили 88 депутатов парламента. Согласно закону, у Конституционного суда есть не более 9 месяцев для рассмотрения иска после его регистрации.

Как ранее сообщал премьер Ираклий Кобахидзе, иск основан на заключении парламентской следственной комиссии. Ею установлено, что во время правления в 2004-2012 годах партии Саакашвили массово нарушались права человека. Глава грузинского правительства считает, что запрет партии будет способствовать оздоровлению политической жизни в стране.