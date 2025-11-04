На Западе исключили скорое вступление Украины в ЕС

Процесс вступления Украины в Европейский союз столкнется с серьезными препятствиями и не произойдет в ближайшем будущем. Об этом пишет Reuters, анализируя новый доклад Еврокомиссии.

В докладе говорится, что Киев демонстрирует «замечательную приверженность» вступлению в блок, но должен обратить вспять недавние негативные тенденции в борьбе с коррупцией, включая растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество на Украине, и ускорить реформы в сфере верховенства права.

В частности, Украину призывают достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной системы, борьбы с организованной преступностью и уважения гражданского общества.

Для вступления в Евросоюз требуется единогласная поддержка всех членов объединения. Венгрия блокирует переход к следующему этапу переговоров.