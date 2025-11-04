СМИ: Частично обрушившаяся башня в Риме может рухнуть полностью

Средневековая башня Конти в Риме, частично обрушившаяся накануне, находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Газета уточняет, что обрушилась еще одна внутренняя часть конструкции, и теперь существует риск полного разрушения башни.

Утром 3 ноября в центре Рима на произошел частичный обвал исторической башни. Позже в Сети появилось видео с моментом обрушения конструкции.

Извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни рабочий умер в больнице Умберто I. Погибший — 66-летний румын Октай Строичи. По данным журналистов, операция по спасению мужчины, оказавшегося под обломками башни Торре-деи-Конти на Императорском форуме, длилась около 11 часов. К ней присоединились около 140 пожарных.

