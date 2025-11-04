Владимир Зеленский рассказал журналистам, что не видел план Евросоюза по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Западные СМИ заявили в октябре, что европейские страны и Украина обсуждают состоящий из 12 пунктов план по урегулированию конфликта.

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы», — отметил Зеленский.

Напомним, что в 2022-2025 годах Китай, Бразилия, США, Германия, африканские страны, ЕС выступали с различными инициативами, призванными завершить противостояние на Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский представил планы мирного урегулирования в 2022 и 2024 годах.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Москва одобрила ряд инициатив, в частности, концепцию Китая, но призвала учесть интересы России и реалии на линии противостояния.