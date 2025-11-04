Зеленский сделал заявление о плане ЕС по завершению конфликта
Владимир Зеленский рассказал журналистам, что не видел план Евросоюза по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Западные СМИ заявили в октябре, что европейские страны и Украина обсуждают состоящий из 12 пунктов план по урегулированию конфликта.
«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы», — отметил Зеленский.
Напомним, что в 2022-2025 годах Китай, Бразилия, США, Германия, африканские страны, ЕС выступали с различными инициативами, призванными завершить противостояние на Украине.
Кроме того, Владимир Зеленский представил планы мирного урегулирования в 2022 и 2024 годах.
Трамп дал обещание по конфликту на Украине
Москва одобрила ряд инициатив, в частности, концепцию Китая, но призвала учесть интересы России и реалии на линии противостояния.