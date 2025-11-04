Лукашенко пригласил премьера Индии посетить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Минск.

Об этом сообщает «БелТА».

«Были бы рады приветствовать в Беларуси премьер-министра Моди. <...> Я уверен, что белорусы хотели бы увидеть здесь премьер-министра, очень опытного, грамотного и очень влиятельного человека», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия готова способствовать успешному председательству Индии в БРИКС, и поблагодарил Нью-Дели за поддержку, оказанную Минску при вступлении в объединение.

До этого президент США Дональд Трамп, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенчжу, назвал Моди «самым симпатичным парнем» и заявил, что глава индийского правительства «выглядит так, как будто он невероятно крутой».