Племянник арестованного в Армении бизнесмена дал интервью Карлсону

Племянник арестованного в Армении бизнесмена Самвела Карапетяна, координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян дал интервью американскому журналисту Такера Карлсону. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба движения.

На странице движения опубликован видеоанонс интервью с короткой аннотацией: «Скоро».

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня. Перед этим он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.

В отношении бизнесмена было возбуждено дело. Предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. Еще до решения суда об аресте миллиардера Пашинян заявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее Карапетяну.

В конце июня в Армении арестовали сначала лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, а потом архиепископа Микаэла Аджапахяна. Следователи считают, что первый священнослужитель и его соратники планировали организовать террористические акты с целью захвата власти в стране. Второго обвинили в публичных призывах к захвату власти, нарушении территориальной целостности, в отказе от суверенитета и в насильственном свержении конституционного строя.