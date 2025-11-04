Умер бывший церемониальный глава Северной Кореи

Бывший церемониальный глава Северной Кореи Ким Ён Нам умер 3 ноября в возрасте 97 лет. Он служил правящей семье Ким на протяжении трех поколений. Причиной смерти стал осложнения на фоне онкологии.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

— Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 4 ноября выразил глубокое соболезнование у гроба с покойным Ким Ён Намом. От имени уважаемого товарища Ким Чен Ына возложен венок, — говорится в материале.

Ким Ён Нам получил высшее образование в России. Он присоединился к правящей Рабочей партии вскоре после Корейской войны и пережил крупные политические чистки в 1970-х годах. Ким Ён Нам с 1998 по 2019 годы был председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР.

Занимающий этот пост формально является главой Северной Кореи, хотя у власти в КНДР находится семья Кимов. Он в течение 15 лет был главой Министерства иностранных дел Северной Кореи. Кроме того, в 2018 году Ким Ён Нам присутствовал на открытии Олимпиады в Южной Корее, став самым высокопоставленным представителем КНДР, посетившим соседнюю страну.