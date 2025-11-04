Сын Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений

Сын бывшего президента Франции Николя Саркози – Луи Саркози – подал заявление в полицию после антисемитских оскорблений. Об этом сам Луи написал на своей странице в соцсети X.

«Некий человек ворвался в мой предвыборный штаб в Ментоне, выкрикивая антисемитские лозунги невыразимой жестокости… В полицейский участок Ментона была подана жалоба», — сказано в посте.

Луи Саркози планирует участвовать в выборах на пост мэра в Ментоне, где и находится штаб его команды. Сын бывшего французского лидера добавил, что угрозы не заставят его отказаться от своих планов.

В октябре сообщалось, что Николя Саркози не дают спать в тюрьме Санте другие зэки. Как писала Daily Mail, Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».