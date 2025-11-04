Перемирие с ультиматумом: Китай выкатил США "красные линии"

Сразу после заключения торгового перемирия между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином Пекин призвал Вашингтон не пересекать четыре «красные линии», чтобы сохранить достигнутые договоренности. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Посол Китая в США Се Фэн, выступая на мероприятии Американо-китайского делового совета, назвал четыре ключевых вопроса: Тайвань, демократия и права человека, политическая система КНР и право на развитие. Он подчеркнул, что «самое важное — уважать ключевые интересы и главные озабоченности друг друга».

Дипломат также предупредил, что конфликты из-за тарифов, промышленности или технологий «не приведут ни к чему, кроме тупика». По его словам, «неотложным приоритетом является выполнение консенсуса», достигнутого лидерами двух стран, чтобы «успокоить наши страны и мировую экономику конкретными действиями».

Как отмечает издание, это заявление стало напоминанием о множестве разногласий, которые могут разрушить перемирие. Несмотря на сделку, напряженность сохраняется. Так, по данным The Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники убедили Трампа не обсуждать с Си Цзиньпином вопрос о доступе Китая к американским чипам нового поколения для искусственного интеллекта, сославшись на угрозу национальной безопасности.