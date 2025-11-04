Президент Турции посетит Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в мае следующего года. Об этом армянский премьер сообщил во время общения с участниками форума «Строя мир и многостороннее сотрудничество» в Ереване, передает ТАСС.

Пашинян выразил надежду на то, что Эрдоган примет приглашение и примет участие в саммите.

Политик добавил, что у Армении с Азербайджаном и Турцией есть институциональная постоянная связь, а отношения Еревана и Анкары «находятся на правильном пути».

По словам премьера, открытие границы, установление дипломатических отношений между странами — вопрос времени.

До этого Пашинян заявил, что Армения технически готова обеспечить транзит грузовых автомобилей через свою территорию из Турции в Азербайджан и обратно. До 27 октября 2025 года транзитные грузоперевозки в указанном направлении были возможны только автомобильным транспортом.