Посол США при НАТО привез Зеленскому послание Трампа
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и передал ему позицию Белого дома: конфликт должен быть завершен под руководством президента Дональда Трампа.
Об этом сам Уитакер сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).
«Я донес до него (Владимира Зеленского, - ред.), что эта бессмысленная война должна закончиться, и что мир, достигнутый усилиями президента Трампа, является единственным жизнеспособным путем вперед», — написал дипломат, опубликовав фото со встречи.
При этом ранее Уитакер заявлял о наличии у администрации Трампа множества рычагов влияния на Россию, помимо санкций. Незадолго до визита в Киев он сообщил телеканалу Bloomberg о встрече с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, на которой обсуждались альтернативные опции.
Трамп дал обещание по конфликту на Украине
Сам Дональд Трамп в недавнем интервью телеканалу CBS заявил, что сможет справиться с урегулированием конфликта на Украине за пару месяцев. При этом он признал, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены и заявил, что для его терпения в вопросе темпа украинского урегулирования нет "последней капли", оно не иссякнет. Кроме этого он сообщил, что США не рассматривают вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.