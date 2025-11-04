Посол США при НАТО привез Зеленскому послание Трампа

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и передал ему позицию Белого дома: конфликт должен быть завершен под руководством президента Дональда Трампа.

Об этом сам Уитакер сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я донес до него (Владимира Зеленского, - ред.), что эта бессмысленная война должна закончиться, и что мир, достигнутый усилиями президента Трампа, является единственным жизнеспособным путем вперед», — написал дипломат, опубликовав фото со встречи.

При этом ранее Уитакер заявлял о наличии у администрации Трампа множества рычагов влияния на Россию, помимо санкций. Незадолго до визита в Киев он сообщил телеканалу Bloomberg о встрече с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, на которой обсуждались альтернативные опции.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

«У президента Трампа все карты на руках. Это лишь одна карта (санкции), которую он разыгрывает. Их гораздо больше... мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и президент Трамп будет использовать их по мере необходимости», — заявлял ранее постпред США при НАТО.

Сам Дональд Трамп в недавнем интервью телеканалу CBS заявил, что сможет справиться с урегулированием конфликта на Украине за пару месяцев. При этом он признал, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены и заявил, что для его терпения в вопросе темпа украинского урегулирования нет "последней капли", оно не иссякнет. Кроме этого он сообщил, что США не рассматривают вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.