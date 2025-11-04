Алиев: возвращение азербайджанцев в Армению не должно пугать армян

Возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство, поскольку граждане Азербайджана никогда не были заражены «болезнью сепаратизма».

Об этом в понедельник, 3 ноября, заявил президент страны Ильхам Алиев.

— Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Об этом он заявил во время выступления на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук страны, передает РИА Новости.

21 октября Ильхам Алиев объявил, что Баку официально снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали во время конфликта за определение принадлежности Нагорного Карабаха. Азербайджанский президент подчеркнул, что первым таким транзитным грузом стало казахстанское зерно, которое привезли в Армению.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашения, согласно которым страны навсегда прекратят боевые действия, установят торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также будут уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.