Заявление президента Финляндии о необходимости переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может говорить о смене позиции финского лидера по решению на Украине. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Можно задаться вопросом, что же изменилось с тех пор, как он (Стубб – «Газета.Ru») сказал, что Россия понимает только силу», — написал политик.

Мема предположил, что к осознанию необходимости переговоров между президентами России и США по Украине Стубба привел факт разрушения финской экономики из-за санкций.

Стубб заявил о вступлении мира в новую ядерную эпоху

Как добавил политик, Стуббу сложно верить, поскольку он строил свою президентскую кампанию только на заявлениях против РФ.

3 ноября Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября.