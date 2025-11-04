В Южной Корее сообщили, что не будут разрабатывать ядерное оружие

Глава Минобороны Южной Кореи Ан Гю Бэк заявил, что в стране не будут разрабатывать ядерное оружие.

«Республика Корея присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, поэтому мы не станем разрабатывать ядерное оружие», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами.

Он назвал уместными испытания США ядерного оружия и отметил, что у Вашингтона есть для этого полигоны.