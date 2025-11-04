По словам председателя КНР, взаимодействие Москвы и Пекина укрепляется на фоне турбулентности в мире.

«С начала этого года на фоне турбулентной обстановки китайско-российские отношения устойчиво продвигаются с прицелом на высокоуровневое и высококачественное развитие», — сказал глава государства на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Переговоры состоялись в Пекине. Ранее председатель российского правительства встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров подписали 15 документов, говорится в коммюнике. Среди них — российско-китайская дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2026–2030 годы.

Си Цзиньпин считает Михаила Мишустина хорошим другом китайского народа

Кроме того, стороны договорились провести тридцать первую регулярную встречу глав правительств России и Китая в 2026 году. Точные сроки, место и формат согласуют дополнительно по дипломатическим каналам.