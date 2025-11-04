В Турции заявили о сильном давлении США из-за отношений с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает давить на Турцию, пытаясь заставить ее сократить торгово-экономические отношения с Россией. Но Анкара не будет этого делать, так как страну ждут негативные последствия, заявил обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин, передает РИА Новости.

По мнению Эрчина, в случае выполнения требований США в первую очередь в Турции пострадают две ключевые отрасли – сельское хозяйство и туризм. Поэтому страда будет до последнего отстаивать свои интересы.

Посол США Баррак объяснился за скандальные слова о легитимности Турции

Ранее Трамп заявлял, что Турция никуда не денется и перестанет закупать российскую нефть. Он выступал после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце сентября.

«МК» писал, что в Китае нефтеперерабатывающие заводы сокращают объемы нефти, закупаемой из России. Снижение объемов обусловлено санкциями против российского нефтяного сектора, которые ввели США.