Стало известно, сколько Польша выплатит по кредитам Украины

В этом году Польша выплатит почти €26 млн в качестве процентов по взятым Украиной кредитам. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил депутат польского сейма, лидер коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.

Он получил от министерства финансов ответ на свой запрос по данному вопросу, в котором говорится, что Украина обратилась к Еврокомиссии с просьбой о помощи в форме выплаты процентов по занятым средствам и на этом основании Варшава в этом году выплатит за Киев €25,962 млн. Выплаты по украинским кредитам Польша будет осуществлять до конца 2027 года.

Депутат сейма возмутился погашением Польшей долгов Украины

Плачек отметил, что в прошлом году Варшава выплатила по долгам Киева в качестве процентов около €24 млн.

Парламентарий выразил крайнее недовольство сложившимся положением, отметив, что в ситуации большого бюджетного дефицита и государственного долга польские налогоплательщики вынуждены годами расплачиваться за украинские кредиты. Плачек назвал происходящее «сумасшествием» и «антипольской деятельностью».

