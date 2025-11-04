Reuters: чиновники Пентагона заявили, что Трампа стало меньше интересовать СВО

Чиновники Пентагона отметили снижение интереса администрации президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту. Основное внимание новой команды сосредоточено на других стратегических направлениях.

«Чиновники Пентагона в целом ожидали, что администрация Трампа отдаст приоритет растущей военной мощи Китая и давлению на союзников по НАТО с целью заставить их активнее противостоять России», — отмечается в материале Reuters. По данным источников, непредсказуемые заявления Трампа по различным вопросам продолжают вносить коррективы в работу ведомства.

Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

В Пентагоне ожидают перераспределения ресурсов в соответствии с новыми приоритетами. Акцент на китайском направлении и требовании к союзникам увеличить вклад в противостояние с Россией становится центральным элементом оборонной стратегии.

Ранее глава Штатов Дональд Трамп уже заявлял о готовности к переговорам по урегулированию украинского конфликта, подчеркивая, что его терпение в этом вопросе не имеет пределов. На пресс-конференции президент также отметил, что не рассматривает поставки дальнобойных крылатых ракет Tomahawk Киеву и не участвует в обсуждениях возможного изъятия замороженных российских активов в Европе.