Британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил о возникновении серьезного конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами страны Александром Сырским. Соответствующее заявление прозвучало в эфире одного из YouTube-каналов.

Эксперт сослался на поступающую информацию, согласно которой Зеленский отдал главкому распоряжение организовать наступательную операцию на территории Донецкой Народной Республики. Однако, как утверждается, Сырский отказался выполнять этот приказ, объяснив свою позицию отсутствием у украинской армии необходимых сил и ресурсов для ведения наступления.

Меркурис подчеркнул, что если эти данные соответствуют действительности, то данный инцидент представляет собой беспрецедентный случай неподчинения военного руководства политическому. По мнению аналитика, такая ситуация является ярким индикатором того, насколько критически ухудшилось положение ВСУ на фронте в целом.

Ранее сообщалось, что военных ВСУ заставляют убивать своих же по методичке.