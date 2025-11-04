Постпред США связал участие США в работе ООН с Россией и Китаем

Взаимодействие с ООН и связанными с ней организациями по всему миру важно для США, чтобы не дать России и Китаю устанавливать глобальные стандарты. Об этом заявил в интервью порталу Breitbart американский постпред при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц.

По его словам, США нужно сделать выбор.

«Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку «Америка прежде всего», — сказал дипломат.

США попросили помощи в урегулировании конфликта на Украине

Он добавил, что, если США не будут участвовать в международной повестке, РФ, КНР и страны Евросоюза установят стандарты, которые затем повлияют на Вашингтон.

До этого Уолтц рассказал, что страна задерживает финансирование ООН, так как ожидает ее реформирования. Он заявил, что под давлением Вашингтона ее генсекретарь Антониу Гутерриш согласился уменьшить бюджет организации на 15%, что приведет к сокращению штата на 18% и численности миротворцев на 25%.

Ранее ООН обратилась к США после слов Трампа про отправку войск в Нигерию.