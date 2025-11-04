Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц в ходе беседы с редакцией издания Breitbart заявил о необходимости международной поддержки для американских инициатив по урегулированию конфликта на Украине.

Американский дипломат подчеркнул, что только президент Дональд Трамп смог побудить стороны конфликта — Россию и Украину — прекратить взаимное игнорирование и вступить в диалог.

«США дрейфуют зигзагами»: в МИД РФ высказались об «отмене» встречи Путина и Трампа

В то же время Уолтц констатировал, что достигнутый прогресс пока недостаточен, и призвал мировое сообщество оказать Вашингтону помощь в дальнейших усилиях по продвижению мирного процесса.

Ранее сообщалось, что в Раде раскритиковали Зеленского за ложь о ситуации в Красноармейске и Купянске.