Трамп использует метод суровой любви для принуждения ООН к реформам, заявили в США

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Майк Уолц подтвердил, что Вашингтон продолжит политику сокращения финансирования ООН до тех пор, пока в организации не будут проведены существенные реформы. В интервью изданию Breitbart американский дипломат охарактеризовал такой подход как «суровую любовь».

Уолц заявил, что администрация президента Дональда Трампа намеренно удерживает выделение средств, чтобы стимулировать преобразования в международной организации. Он выразил уверенность, что подобные жесткие меры в конечном итоге помогут «спасти ООН от самой себя».

По словам постпреда, определенные шаги в этом направлении уже предприняты: бюджет организации был сокращен на 15%, численность персонала — на 18%, а контингенты миротворческих сил — на четверть.

Уолц также отметил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разделяет необходимость изменений и намерен оптимизировать структуры управления, сократив бюрократические расходы. При этом американский представитель подчеркнул, что речь идет не просто о замедлении роста затрат, а об их абсолютном сокращении, и заверил, что это только начало процесса.

