Европейские чиновники, ученые и журналисты посоветовали бы России капитулировать и вывести свои войска на границы 1991 года, даже не смотря на приближающуюся победу РФ. Такое мнение высказал изданию Steigan профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Он предложил провести мысленный эксперимент, в котором бы участвовали среднестатистические европолитики и другие представители интеллигенции. По его задумке, им предложили побыть в роли советников Кремля.

«Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — написал профессор.

Тем временем российские войска продолжают активно наступать практически на всех участках фронта. По данным Минобороны, только на истекшие сутки киевских режим потерял почти 1500 боевиков и наемников.

Ранее «МК» писал, что в Днепропетровской области ВС РФ ударили комплексами «Искандер» по парадному построению украинских боевиков. В момент атаки происходило награждение элиты ВСУ.