Еврочиновники слепо советуют России капитулировать на пороге победы

Московский Комсомолец

Европейские чиновники, ученые и журналисты посоветовали бы России капитулировать и вывести свои войска на границы 1991 года, даже не смотря на приближающуюся победу РФ. Такое мнение высказал изданию Steigan профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Еврочиновники слепо советуют России капитулировать на пороге победы
© РИА Новости

Он предложил провести мысленный эксперимент, в котором бы участвовали среднестатистические европолитики и другие представители интеллигенции. По его задумке, им предложили побыть в роли советников Кремля.

В США указали на бессилие НАТО в конфликте с Россией

«Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — написал профессор.

Тем временем российские войска продолжают активно наступать практически на всех участках фронта. По данным Минобороны, только на истекшие сутки киевских режим потерял почти 1500 боевиков и наемников.

Ранее «МК» писал, что в Днепропетровской области ВС РФ ударили комплексами «Искандер» по парадному построению украинских боевиков. В момент атаки происходило награждение элиты ВСУ.