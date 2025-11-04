Трамп заявил о последствиях для Нью-Йорка за неправильный выбор мэра

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление на своей платформе Truth Social, пообещав резко сократить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае избрания мэром города кандидата от Демократической партии Зорхана Мамдани, которого считают фаворитом предстоящих выборов.

Трамп прямо заявил, что в случае победы «коммунистического кандидата» Зорхана Мамдани он сочтет крайне маловероятным выделение его «любимому первому дому» каких-либо федеральных средств, за исключением самого необходимого минимума. Он также выразил уверенность в том, что под руководством Мамдани у американского мегаполиса не останется шансов на выживание.

Президент добавил, что твердо убежден: Нью-Йорк ждет полная и окончательная катастрофа как в экономической, так и в социальной сфере, если Мамдани возглавит город.

Выборы мэра Нью-Йорка запланированы на 4 ноября. Основная борьба развернулась между демократом Зорханом Мамдани, считающимся фаворитом, и кандидатом от Республиканской партии Кертисом Сливой, которого эксперты относят к аутсайдерам предвыборной гонки.

