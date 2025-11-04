Вучич заявил о проведении досрочных выборов на фоне протестов в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил о возможности проведения досрочных парламентских выборов до истечения текущего срока полномочий, который завершается в декабре 2027 года. Об этом сообщает телеканал TVP.

Данное заявление прозвучало на фоне массовых протестов, охвативших страну в первую годовщину трагедии на железнодорожном вокзале Нови-Сада, где обрушение навеса привело к человеческим жертвам. Демонстранты обвиняют власти в халатности и коррупции, рассматривая произошедшее как симптом системных проблем в государственном управлении.

Вучич охарактеризовал памятные мероприятия как "момент национального единства", отметив мирный и достойный характер акций. При этом окончательное решение о досрочных выборах, по словам президента, будут принимать компетентные институциональные органы.

Ранее Вучич рассказал о контактах протестующих с американцами.

