Ирландия ужесточила условия жизни для беженцев с Украины

Ирландия в три раза сократила сроки пребывания украинских беженцев за счет бюджета страны. Таким власти страны намерены замедлить украинцев, которые приезжают из других стран Европейского союза. Об этом сообщает ирландская служба новостей RTE.

© РИА Новости

«Новые беженцы из Украины смогут проживать в Ирландии за государственный счет 30 дней вместо нынешних 90. С февраля 2022 года более 120 тыс. человек, бежавших с Украины, получили в Ирландии временную защиту. Примерно 83 тыс. из них остались», — заявляет RTE.

Генсек ХДС Линнеман: в Германии беженцев с Украины следует лишить выплат

В 2022 и 2023 годах Ирландия выделила 122 миллиона евро на нелетальную военную помощь Украине, а в 2024 году на эти цели было предусмотрено 128 миллионов евро. Кроме того, на гуманитарную и стабилизационную поддержку Киева в 2022 и 2023 годах было выделено 90 миллионов евро, а в 2024 году не менее 40 миллионов евро.