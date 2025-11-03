Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что в стране пройдут досрочные выборы на фоне протестов.
Об этом сообщает издание Srbija Danas.
«Уважая требования блокирующих, которые составляют значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдём им навстречу, и выборы состоятся раньше срока», — подчеркнул он.
Отмечается, что обсуждения о новых выборах ведутся уже несколько недель. Дата голосования пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Сербии на вокзал в Нови-Саде в годовщину трагедии пришли около 39 тыс. человек.
По данным корреспондента RT Balkan, в Белграде участники демонстрации у парламента бросали бутылки и петарды.