Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что в стране пройдут досрочные выборы на фоне протестов.

Об этом сообщает издание Srbija Danas.

«Уважая требования блокирующих, которые составляют значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдём им навстречу, и выборы состоятся раньше срока», — подчеркнул он.

Отмечается, что обсуждения о новых выборах ведутся уже несколько недель. Дата голосования пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Сербии на вокзал в Нови-Саде в годовщину трагедии пришли около 39 тыс. человек.

По данным корреспондента RT Balkan, в Белграде участники демонстрации у парламента бросали бутылки и петарды.