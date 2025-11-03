В Раде обвинили Зеленского в геноциде

Президент Украины Владимир Зеленский совершает геноцид. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя дело наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.

Парламентарий отметил, что при задержании священнослужителя были нарушены права как Арсения, так и его адвокатов. При этом с 30 октября по делу митрополита ежедневно проходят многочасовые заседания, подчеркнул депутат.

«Все происходящее делает лично Зеленский. Он ненавидит православие, нашу церковь и все что с ней связанно! Это геноцид и проводит его один человека — Зеленский», — написал Дмитрук.

Подполковник рассказал, как Зеленский повторил поступок Гитлера в Красноармейске

3 ноября в Святогорской лавре сообщили, что митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда. Был объявлен перерыв, и священнослужителя отправили в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств. Впоследствии в суд вызвали скорую помощь, которая увезла митрополита в больницу.