Поступление в распоряжение Украины персональных данных 200 тыс. венгерских граждан является одним из самых больших политических скандалов в истории Венгрии. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя утечку сведений из мобильного приложения оппозиционной партии "Тиса", созданного с участием украинских программистов.

"Думаю, что произошедшее является одним из крупнейших скандалов в современной политической истории Венгрии", - сказал он в интервью журналу Mandiner. Министр пояснил, что база данных оппозиционных партийных активистов "оказалась в руках Украины" - страны, где не утихает военный конфликт.

"Это создает чрезвычайную опасность для сотен тысяч венгерских граждан и ставит под угрозу суверенитет Венгрии. Поскольку это означает, что страна, находящаяся в состоянии войны, может оказать прямое влияние на суверенитет другой страны", - подчеркнул он.

Сийярто отметил, что лидеры Евросоюза и Украины стремятся привести к власти в Венгрии партию "Тиса" и создать послушное им правительство.

"Правительство, на которое всегда можно будет повлиять в интересах войны. Это реальная угроза безопасности", - заключил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник также заявил, что утечка персональных данных 200 тыс. его сограждан может угрожать национальной безопасности. Он распорядился провести расследование обстоятельств инцидента.

Орбан: Венгрия не обязана финансировать Украину

В ответ лидер "Тисы" Петер Мадьяр обвинил в утечке этих сведений венгерские власти. Он утверждал, что правительство "в сговоре с иностранными спецслужбами" взломало приложение партии "Тиса" и в результате база данных партийных активистов появилась в интернете.

"Тиса" является основным соперником правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой Орбаном, на предстоящих в апреле 2026 года парламентских выборах.