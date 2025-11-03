В Минске сообщили об открытии посольства РБ в Словакии

Постановление кабинета министров Беларуси об открытии посольства РБ в Словакии подписал 3 ноября премьер-министр Александр Турчин.

В пресс-службе правительства уточнили БЕЛТА, что дипломатическую миссию планируется открыть в Словацкой Республике до 1 сентября 2026 года.

Восстановление постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Словакии, подчеркнули в руководстве исполнительной власти республики, позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков.