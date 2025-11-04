Как Евросоюз хочет использовать российский активы для помощи Украине

Евросоюз исчерпал возможности прямой военной поддержки Украины и теперь планирует покрывать дефицит финансирования за счет новых займов и использования замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт откажется участвовать в таких инициативах.

© Marijan Murat dpa Globallookpress

По оценкам The Economist, которые привел Орбан, Украина потребует около 400 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет на вооружение, восстановление инфраструктуры, пенсии и выплаты бюджетникам. Премьер-министр отметил, что это финансовое бремя ляжет исключительно на европейские страны, поскольку другие государства не готовы нести такие расходы. Подробнее о будущем российских активов в руках ЕС — в материале URA.RU.

Стали известны планы Европы на российские активы

Почему США выступили против использования активов России

Соединенные Штаты заняли сдержанную позицию по вопросу передачи Украине доходов от замороженных российских активов, опасаясь негативных последствий для глобальной финансовой системы. По информации Bloomberg, американские официальные лица выразили несогласие с инициативой Евросоюза во время закрытых обсуждений в рамках заседания МВФ в Вашингтоне.