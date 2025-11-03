В Чехии сформирована новая правительственная коалиция

В Чешской Республике политические движения, одержавшие победу на парламентских выборах, заключили соглашение о создании коалиционного правительства. Документ подписали лидеры трех партий, которые получили большинство мест в нижней палате парламента, сообщает СТК.

© Московский Комсомолец

В новую правящую коалицию вошли движения «Акция недовольных граждан», «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты». Совместно эти политические силы располагают ста восемью голосами из двухсот возможных в Палате депутатов, что обеспечивает им устойчивое большинство.

Соглашение было подписано непосредственно перед началом работы нового созыва парламента. Участники коалиции выдвинули кандидатуру председателя движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуру на пост спикера нижней палаты. Одновременно было представлено программное заявление будущего правительства, в котором подтверждается приверженность страны членству в Североатлантическом альянсе и Европейском союзе. Документ также предусматривает продолжение дипломатической поддержки Украины.

Ожидается, что кандидат в премьер-министры Андрей Бабиш в ближайшее время проинформирует президента республики о достигнутых договоренностях и представит главе государства предложения по персональному составу нового кабинета министров. Предполагается, что правительство начнет свою работу не позднее середины декабря.