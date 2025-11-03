Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине

Конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», — ответил Трамп на вопрос, может ли конфликт быть завершен в течение «пары месяцев».

Глава Белого дома также сказал, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

До этого Трамп заявил, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не имеет предела и не может иссякнуть. По словам американского лидера, иногда нужно дать сторонам возможность «выпустить пар» через конфронтацию.

Трамп назвал срок окончания украинского кризиса

