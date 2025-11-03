В Тегеране появился антиамериканский баннер с изображением Зеленского

В Тегеране появился новый антиамериканский плакат, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского, по случаю 46-й годовщины захвата посольства США в столице Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Полотно расположено на площади Энгеляб в центре столицы, на нем показаны бывшие мировые лидеры, которые, доверившись Вашингтону, утратили власть. Также на первом плане изображения видна голова Статуи Свободы, корона которой воплощена в виде тюрьмы.

Среди политиков на работе представлены последний иранский шах Мохаммед Резу Пехлеви и бывший глава правительства Ирана Мохаммад Мосаддык. Кроме того, на плакате присутствуют бывшие лидеры Ливии и Ирака Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн. Наконец, на плакате видно лицо украинского лидера Зеленского.

4 ноября 1979 года группа иранских студентов совершила нападение на американское посольство в Тегеране, захватив в заложники 66 сотрудников дипломатической миссии. Попытки американских властей освободить своих сотрудников в результате военной операции завершились оглушительным провалом. Всего дипломаты провели в плену 444 дня.

В знак протеста с захватом посольства весь кабинет правительства Ирана, включая премьер-министра Мехди Базаргана и его заместителя Эбрахима Язди, подал в отставку на следующий день. Акцию студентов они назвали «противоречащей национальным интересам Ирана». Базарган охарактеризовал захват заложников как «наиболее унизительное событие» периода его премьерства.